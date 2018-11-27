«Аякс» одержал уверенную победу над «АЕКом» в Греции

Афины , , 23:05 — REGNUM 27 ноября между коллективами «АЕК» и «Аякс» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 5-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой голландского клуба.

Первый мяч на экваторе второй половины забил вингер сборной Сербии Душан Тадич, реализовав пенальти — 0:1. Через 4 минуты серб оформил дубль после передачу Хунтелаара — 0:2.

Статистика матча («АЕК"/"Аякс»)

Удары 5/18

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 39%/61%

Нарушения правил 18/11

Поданные угловые 3/5

«Аякс» набрал 11 очков и занял первую позицию в группе Е. «АЕК» без очков остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Иконому, Чигринский, Хульт, Гало, Ливая, Манталос, Галанополус, Алеф, Понсе.

«Аякс»: Онана, де Лигт, Вебер, Блинд, Мазрауи, Шене, де Йонг, Нереш, Тадич, Долберг.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Шене — 19, Иконому — 29, Чигринский — 51, Ливая — 53, Мазрауи — 60, Якумакис — 90.

Красные карточки: Ливая — 67.

Голы: Тадич (пен) 68 — 0:1, Тадич 72 — 0:2.