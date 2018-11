Определились победители Кубка ФКС Москвы по CS:GO и Project Cars 2

Москва, , 16:59 — REGNUM Стали известны победители Кубка ФКС Москвы по дисциплинам CS: GO и Project Cars 2. В соревнованиях по CS: GO победила команда UnderPressure. В дисциплине Project Cars 2 чемпионом стал игрок Илья SuNDuK, сообщает пресс-служба мероприятия.

Турнир по CS: GO проходил в течении двух дней в киберспортивном клубе Colizeum. В финальном матче команда UnderPressure победила команду TWBB. Бронзовым призёром турнира стала команда Vyalie Pitoni. Команда-победитель получила 70 тыс. рублей из призового фонда мероприятия. Также специальную награду получил лучший игрок соревнований — Георгий WorldEdit из команды UnderPressure.

«Надо отметить, что турнир собрал много топовых игроков, играли очень круто. Но я уже более десяти лет участвую в высокоуровневых соревнованиях, поэтому был готов к серьезной игре», — сообщил Георгий WorldEdit.

Также в клубе Colizeum прошли соревнования по Project Cars 2. Победителем стал Илья SuNDuK, преодолев соревновательную трассу со временем 1:41.221. На втором месте оказался игрок Александр AlexGalah с результатом 1:41.601. Бронзовую медаль завоевал чемпион 2017 года Денис RFxDiesel, его результат 1:42.052.

«Очень хорошая атмосфера на турнире. На таких мероприятиях обычно собираются люди, которых уже знаешь, приходишь как к себе домой. Но сегодня было приятно видеть много новых лиц. Приятно, что снова стали появляться такие локальные соревнования. Они очень полезны для развития киберспорта», — сообщил Илья SuNDuK.

Напомним, что игры Кубка ФКС Москвы проходили с 20 октября по 24 ноября по 9 киберспортивным дисциплинам. За время прошедших игр Кубка стали известны киберспортсмены, победившие в дисциплинах DOtA 2, Starcraft 2, Quake Champions, Hearthstone и Heroes of the Storm. Чемпионаты по CS: GO и Project Cars стали последними играми в рамках Кубка. Все победители соревнований получили денежный приз из фонда чемпионата и возможность попасть в киберспортивную сборную Москвы.

