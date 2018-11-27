Петербургские пара-бадминтонисты привезли 30 медалей

Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Пара-бадминтонисты из Санкт-Петербурга завоевали 30 наград на финальном этапе Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В Казани состоялся третий финальный этап Кубка России по пара-бадминтону среди лиц с ПОДА. В 2018 году этот Всероссийский турнир завершил сезон. В состязаниях принимали участие 71 спортсмен из 15 регионов страны. Награды были разыграны в личном, парном и смешанном разрядах.

Санкт-Петербург представили 18 спортсменов. Пара-бадминтонисты привезли в родной город 10 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей. Абсолютной чемпионкой турнира стала Наталия Яремчук, спортсменка взяла золото во всех классах. Тройными медалями разных достоинств отличились Вита Вимба, Каролина Иванова, Ульяна Подпальная, Андрей Рейли, Константин Афиногенов и Наталия Прокофьева, которая приобрела коляску взамен сломанной накануне соревнований благодаря поддержке и частным жертвованиям.