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«Енисей» и «Ахмат» сыграют в Красноярске на морозе

Спорт

Матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе

Красноярск, 27 ноября 2018, 15:01 — REGNUM  Красноярский «Енисей» и грозненский «Ахмат» сыграют на Центральном стадионе в Красноярске 1 декабря. Об этом сообщается на странице «Енисея» в Twitter.

«Енисей» сделал все возможное для проведения игры с «Ахматом» в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской премьер-лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вход на матч будет бесплатным. Добавим, что в выходные в Красноярске ожидается около 17 градусов мороза.

Напомним, ранее Российский футбольный союза (РФС) разрешил в виде исключения провести матч в крытом манеже в Красноярске. Однако позднее против проведения матча в манеже выступила Российская премьер-лига (РПЛ).

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