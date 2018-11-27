Головин включен в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Монако, , 14:22 — REGNUM Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку на матч Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

В начале ноября Головин получил травму правой лодыжки, из-за чего не смог принять участия в нескольких матчах «Монако» и сборной России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Головин приступил к тренировкам в общей группе после травмы. В октябре команду возглавил Тьерри Анри вместо Леонарду Жардима, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

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