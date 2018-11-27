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Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ

Спорт

По итогам голосования Дриусси набрал 20392 голоса болельщиков

Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ
Иллюстрация: Fc-zenit.ru
Себастьян Дриусси

Москва, 27 ноября 2018, 14:02 — REGNUM  Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голосование болельщиков проходило на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

По итогам голосования Дриусси набрал 20 392 голоса болельщиков, что составило 53,04% от всех опрошенных.

Второе место занял защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон, получивший 10 641 голос (27,68%). Замкнул тройку форвард «Спартака» Луис Адриано, набравший 3390 голосов — (8,82%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:0. Дриусси открыл счёт в матче на 12-й минуте.

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