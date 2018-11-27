Вторник, 27 Ноября 2018 года
12:12:16 МСК

«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Виктором Классоном

Спорт

Новый контракт рассчитан до лета 2021 года

«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Виктором Классоном
Иллюстрация: Soccer.ru
Виктор Классон

Краснодар, 27 ноября 2018, 12:03 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Классоном. Об этом 27 ноября сообщается на сайте клуба.

Новый контракт рассчитан до лета 2021 года. Предыдущее соглашение было действительно до 2020 года.

Отмечается, что продление сотрудничества с полузащитником сборной Швеции поможет команде в достижении новых побед.

Напомним, Классон перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из шведского клуба «Эльфсборг». Всего в составе «быков» он сыграл 72 матча, в которых забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.

Читайте также: Игрок «Краснодара» Классон года признан полузащитником года в Швеции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить