«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Виктором Классоном

Краснодар, , 12:03 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником Виктором Классоном. Об этом 27 ноября сообщается на сайте клуба.

Новый контракт рассчитан до лета 2021 года. Предыдущее соглашение было действительно до 2020 года.

Отмечается, что продление сотрудничества с полузащитником сборной Швеции поможет команде в достижении новых побед.

Напомним, Классон перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из шведского клуба «Эльфсборг». Всего в составе «быков» он сыграл 72 матча, в которых забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.

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