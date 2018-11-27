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В Москве завершена реконструкция стадиона «Динамо»

Спорт

Стадион будет называться «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина»

В Москве завершена реконструкция стадиона «Динамо»
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Вход на стадион «Динамо»

Москва, 27 ноября 2018, 11:46 — REGNUM  Завершилась реконструкция стадиона «Динамо» в Петровском парке Москвы, сообщает 27 ноября департамент градостроительной политики города Москвы.

Стадион полностью будет называться «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Он объединит сразу два объекта — футбольную арену с вместимостью свыше 26 тысяч зрителей, а также малую спортивную арену с переменным числом зрителей.

Финансовые вложения инвестора, по данным чиновников, составили 9 млрд рублей.

Первый матч на новой арене пройдёт в рамках 19 тура в рамках Российской премьер-лиги, где московское «Динамо» примет «Спартак», передаёт ТАСС. Календарь второго круга чемпионата России по футболу пока не утверждён, однако, по предварительной информации, игра состоится 10 марта.

Стадион расположен в Северном округе Москвы на Ленинградском проспекте. Реконструкция велась с 2008 года. Построен объект был в 1928 году. Последнее время московское «Динамо» принимало соперников на арене в подмосковных «Химках».

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