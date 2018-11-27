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300 чешских болельщиков поддержат «Викторию» в матче с ЦСКА

Спорт

Матч пройдёт 27 ноября в Москве

Москва, 27 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  Около 300 болельщиков из Чехии приедет в Москву поддержать клуб «Виктория Пльзень» в матче с московским ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 150 болельщиков расположатся в гостевом секторе, остальные будут находиться на центральных секторах и в VIP-ложах.

Напомним, ЦСКА и «Виктория Пльзень» сыграют в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 27 ноября в Москве.

На сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. «Виктория» находится на четвёртом месте с одним набранным очком.

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