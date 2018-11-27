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Олег Знарок вернётся в сборную России в качестве консультанта

Спорт

Знарок будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов

Олег Знарок вернётся в сборную России в качестве консультанта
Frankie Fouganthin
Олег Знарок

Москва, 27 ноября 2018, 11:13 — REGNUM  Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок вернётся в национальную команду. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Знарок станет консультантом штаба сборной России и будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.

Напомним, ранее Знарок являлся главным тренером сборной России и санкт-петербургского СКА. С обоих постов он ушёл летом 2018 года.

Под его руководством сборная России стала олимпийским чемпионом в 2018 году и чемпионом мира в 2014 году, а СКА выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.

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