Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не намерен продавать клуб

Москва, , 10:24 — REGNUM Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не намерен продавать клуб. Об этом он рассказал эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гинера, он не продаёт клуб, но был бы рад какому-нибудь сильному партнёру. Кроме того, он рассказал, что бюджет клуба остаётся в районе $65 млн.

Отметим, что ранее неоднократно сообщалось о том, что Гинер планирует продать ЦСКА.

Добавим, что Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок России, а также в 2005 году — Кубок УЕФА.

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