Роналду, Мбаппе и Гризманн поборются за звание игрока года

Ньон, Швейцария, , 10:13 — REGNUM Претендентами на звание игрока года по версии Soccer Awards — 2018 стали Криштиану Роналду («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»). Об этом сообщается на странице награды в Twitter.

На звание тренера года номинированы Дидье Дешам (сборная Франции), Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Диего Симеоне («Атлетико»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Зинедин Зидан, занимавший пост главного тренера «Реала».

Кроме того, будет определён лучший клуб Европы. Претендентами на это звание являются мадридские «Реал», «Атлетико», а также «Ливерпуль».

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