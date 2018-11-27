Россия использует опыт Великобритании по загрузке стадионов

Лондон, , 10:13 — REGNUM Россия намерена использовать опыт Великобритании в сфере частно-государственного партнерства (ГЧП) в спорте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») в ходе IV российско-британского бизнес-форума (РББФ).

После проведения ЧМ-2018 перед Россией стоит задача создать условия для коммерческого использования наследия мундиаля и перехода от государственного финансирования профессионального спорта к частному, сказал Газзаев. По его словам, здесь может пригодиться большой опыт Великобритании по загрузке и эксплуатации спортивных объектов летней Олимпиады 2012 года: практика долгосрочного планирования, управления и сохранения спортивных объектов и развития прилегающей к ним территории.

Парламентарий также сообщил о включении в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта» специального раздела развития инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.

«Это пилотный проект и на него выделены достаточно небольшие средства, особенно в сравнении опытом Великобритании. Я знаю, что в вашей стране с 2000-х годов были реализованы свыше пятисот контрактов государственно-частного партнерства и привлечены десятки миллиардов фунтов стерлингов. Нам еще эту работу только предстоит проделать и есть к чему стремиться. И здесь тоже большое поле для сотрудничества и обмена опытом», — сказал Газзаев.

В Госдуме идет работа над поправками в федеральном законодательстве, которые создадут условия особого благоприятствования для инвесторов, дадут им налоговые льготы и преференции при участии в государственно частных проектах, сказал Газзаев.

Отметим, что ЧМ-2018 проводился в 11 городах России: Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Саранске, Калининграде, Сочи, Ростову-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде.