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Английский защитник Эшли Коул покинул «Лос-Анджелес Гэлакси»

Спорт

Клуб не стал продлевать контракт с 37-летним защитником

Английский защитник Эшли Коул покинул «Лос-Анджелес Гэлакси»
Иллюстрация: Football.ua
Эшли Коул

Лос-Анджелес, США, 27 ноября 2018, 09:37 — REGNUM  Американский футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» не стал продлевать контракт с 37-летним английским защитником Эшли Коулом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что, кроме Коула, ещё семь игроков клуба станут свободными агентами, в том числе 34-летний французский защитник Микаэль Сиани, выступавший ранее за «Лацио» и «Бордо».

Напомним, Эшли Коул наиболее известен по выступлениям за лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». Также он сыграл 107 матчей в составе сборной Англии.

С 2016 года Коул играл за «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошедшем сезоне клуб из Лос-Анджелеса не смог выйти в плей-офф MLS.

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