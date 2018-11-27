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Арсен Венгер заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию»

Спорт

Венгер может заменить Нико Ковача

Арсен Венгер заинтересован в том, чтобы возглавить «Баварию»
Ronnie Macdonald
Арсен Венгер

Мюнхен, Германия, 27 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в том, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Венгер готов вернуться к работе после Нового года, а самым привлекательным для него является вариант с «Баварией». Кроме того, Венгер владеет немецким языком, что поможет ему беспрепятственно общаться с немецкими футболистами «Баварии».

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» рассматривает Венгера в качестве замены нынешнему главному тренеру Нико Ковачу, который может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов.

На сегодняшний день «Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги и отстаёт от лидирующей «Боруссии» на девять очков.

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