ЦСКА сыграет с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов

Москва, , 09:06 — REGNUM Московский ЦСКА сыграет с чешской «Викторией Пльзень» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 27 ноября в Москве.

В текущем розыгрыше ЦСКА в первом туре ушёл от поражения в матче с «Викторией», сыграв вничью 2:2. Во втором туре «армейцы» обыграли «Реал» в домашнем матче — 1:0. А далее последовали два поражения от «Ромы» — в гостях (0:3) и дома (1:2).

«Виктория» после ничьи с ЦСКА в первом туре потерпела три поражения — от Ромы (0:5) и дважды от «Реала» (1:2 и 0:5).

Отметим, что в случае победы ЦСКА гарантирует себе как минимум участие в плей-офф Лиги Европы.

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