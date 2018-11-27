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Полузащитник «Спартака» Зобнин перенёс операцию на колене

Спорт

Срок восстановления составит около месяца

Москва, 27 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин перенёс операцию на колене. Об этом 26 ноября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Зобнин был прооперирован в одной из итальянских клиник. Ему была проведена «частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава».

Срок восстановления футболиста составит около месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Спартака» Роман Ерёменко пропустит около двух недель из-за травмы.

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