«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» в матче НХЛ

Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Марк Стаал, Лиас Андерссон, Крис Крайдер и Мика Зибанежад. В составе «Оттавы» дубль оформил Марк Стоун.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 28 очков в 25 матчах. «Оттава» идёт на 28-м месте, в активе команды 21 очко в 24 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).

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