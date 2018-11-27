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«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Нью-Йорк, США, 27 ноября 2018, 08:29 — REGNUM  «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Марк Стаал, Лиас Андерссон, Крис Крайдер и Мика Зибанежад. В составе «Оттавы» дубль оформил Марк Стоун.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 28 очков в 25 матчах. «Оттава» идёт на 28-м месте, в активе команды 21 очко в 24 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).

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