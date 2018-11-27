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«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Нью-Джерси»
Хоккейный шлем

Санрайз, США, 27 ноября 2018, 08:22 — REGNUM  «Флорида Пантерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флориды» отличились Александр Барков, Джаред Макканн, Джонатан Юбердо и Марк Хоффман. Российский форвард Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились Майлз Вуд, Блейк Коулман и Йеспер Братт.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 24-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 22 очка в 22 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 26-м месте, в активе команды 22 очка в 23 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).

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