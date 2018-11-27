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Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5

Детройт, США, 27 ноября 2018, 07:55 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:5.

В составе «Коламбуса» российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, ещё по шайбе забросили Джош Андерсон, Маркус Нутиваара, Бун Дженнер и Сет Джонс.

В составе «Детройт» дубль оформил форвард Энтони Манта. Также точные броски исполнили Густав Нюквист, Майк Грин и Деннис Холовски.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 30 очков в 24 матчах. «Детройт» идёт на 23-м месте, в активе команды 23 очков в 24 играх.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 5:7 (0:3, 3:2, 2:2).

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