Защитник «Торонто» Ожиганов забросил первую шайбу в НХЛ

Торонто, Канада, , 07:20 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Торонто» свою первую шайбу забросил российский защитник Игорь Ожиганов. Также отличились Трэвис Дермотт, Джон Ливо и Зак Хайман.

В составе «Бостона» дубль оформил чешский форвард Давид Пастрняк.

На сегодняшний день «Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 34 очка в 25 матчах. «Бостон» идёт на девятом месте, в активе команды 30 очков в 24 играх.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

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