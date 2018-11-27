Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам

Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам. Об этом сообщается на сайте лиги.

Овечкин забил один гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Эта шайба стала для него 625-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю Овечкин сравнялся с такими игроками, как Джером Игинла и Джо Сакик, на счету которых по 625 заброшенных шайб. Добавим, что следующей целью Овечкина является результат Дейва Андрейчука — 640 шайб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1.

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