Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Нью-Йорк, США, , 06:51 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты «Айлендерс», на 36-й секунде матча отличился нападающий Валттери Фильппула.

Затем хоккеисты «Вашингтона» перехватили инициативу. Дубль оформил нападающий Том Уилсон. Также отличились Ник Дауд и Александр Овечкин.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 31 очко в 24 матчах. «Айлендерс» идут на 15-м месте, в активе команды 26 очков в 23 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2).

Читайте также: «Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» благодаря хет-трику Брауна