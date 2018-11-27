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СКА одержал победу над рижским «Динамо»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Цюрих, Швейцария, 27 ноября 2018, 06:32 — REGNUM  Санкт-петербургский СКА одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в швейцарском Цюрихе, завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты СКА благодаря точному броску Николая Прохоркина. После этого «Динамо» смогло отыграться, отличился Кевин Кларк.

В третьем периоде хоккеисты СКА забросили две шайбы, точными бросками отметились Павел Дацюк и Александр Барабанов.

На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 51 очко в 32 матчах. «Динамо» идёт на 15-м месте, в активе команды 30 очков в 30 играх.

«Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

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