В Ярославской области начали развивать кёрлинг

Ярославль, , 17:35 — REGNUM В Ярославле начался набор в бесплатные секции кёрлинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.

Занятия будут проходить на базе частного спортивного клуба «Арена-76», там будут тренироваться школьники 12−17 лет.

Этот вид спорта в нашей области не развивался никогда. Своих тренерских кадров нет. Тренировать будут в первое время московские тренеры — члены сборной России и параллельно будут подготавливаться местные специалисты. Им потом полностью будут передаваться полномочия по тренировке», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела спорта департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Павел Орешников.

Региональная федерация кёрлинга создана в этом году. По итогам сезона 2018−2019 годов федерация планирует сформировать сборную региона и провести пробные соревнования среди школьников и учебных заведений города.