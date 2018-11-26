Понедельник, 26 Ноября 2018 года
16:23:43 МСК

Тренер волгоградского «Ротора» отправлен в отставку

Спорт

Роберт Евдокимов покинул клуб после проигрыша ярославскому «Шиннику»

Волгоград, 26 ноября 2018, 15:52 — REGNUM  Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Роберт Евдокимов отправлен в отставку. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба регионального комитета физической культуры и спорта. Отставка произошла после проигрыша волгоградских футболистов в игре с клубом «Шинник» из Ярославля.

«Последний официальный матч в осенней части сезона волгоградский «Ротор» проводил у себя дома, где не только проиграл ярославскому «Шиннику», но и лишился главного тренера — отправлен в отставку наставник клуба Роберт Евдокимов», — сообщили в пресс-службе комитета.

Исполнять обязанность главного тренера будет Павел Могилевский.

ИА REGNUM отмечает, что игра между «Ротором» и «Шинником» завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославской команды. Напомним, что Роберт Евдокимов хотел уйти в отставку еще в августе 2018 года, когда «Ротор» проиграл клубу «Сызрань-2003».

Читайте ранее в этом сюжете: Тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставку после поражения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить