Тренер волгоградского «Ротора» отправлен в отставку

Волгоград, , 15:52 — REGNUM Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Роберт Евдокимов отправлен в отставку. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба регионального комитета физической культуры и спорта. Отставка произошла после проигрыша волгоградских футболистов в игре с клубом «Шинник» из Ярославля.

«Последний официальный матч в осенней части сезона волгоградский «Ротор» проводил у себя дома, где не только проиграл ярославскому «Шиннику», но и лишился главного тренера — отправлен в отставку наставник клуба Роберт Евдокимов», — сообщили в пресс-службе комитета.

Исполнять обязанность главного тренера будет Павел Могилевский.

ИА REGNUM отмечает, что игра между «Ротором» и «Шинником» завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославской команды. Напомним, что Роберт Евдокимов хотел уйти в отставку еще в августе 2018 года, когда «Ротор» проиграл клубу «Сызрань-2003».

Читайте ранее в этом сюжете: Тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставку после поражения