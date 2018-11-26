Понедельник, 26 Ноября 2018 года
16:22:51 МСК

Польская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Рапид»

Спорт

Матч пройдёт 29 ноября в Москве

Москва, 26 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и венским «Рапидом» обслужит польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Конрад Сапела и Марцин Борковский, а также дополнительные ассистенты Кшиштоф Якубик и Петр Ласык. В качестве резервного арбитра на игру назначен Кшиштоф Мырмус.

Напомним, матч пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 4:3.

Читайте также: «Спартак» победил «Рейнджерс» в Лиге Европы, трижды уступая по ходу матча

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить