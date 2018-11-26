Польская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Рапид»

Москва, , 15:38 — REGNUM Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и венским «Рапидом» обслужит польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Конрад Сапела и Марцин Борковский, а также дополнительные ассистенты Кшиштоф Якубик и Петр Ласык. В качестве резервного арбитра на игру назначен Кшиштоф Мырмус.

Напомним, матч пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 4:3.

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