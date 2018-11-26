Союз биатлонистов России определился с задачей на сезон

Москва, , 15:07 — REGNUM Основной целью сборной России по биатлону является призовое место в общем зачёте Кубка наций. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, 26 ноября сообщает «Р-спорт».

"Основная задача сборной удержаться в первой тройке Кубка Наций. Пока мы четвертые, наша цель — попасть в тройку», — сказал Драчёв.

Он отметил, что в результате отборочных гонок в Контиолахти был сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. По его словам, команде по силам решить поставленную задачу.

Читайте также: Шипулин не вошел в список сборной России по биатлону на первые этапы КМ