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Союз биатлонистов России определился с задачей на сезон

Спорт

Основной целью является призовое место в общем зачёте Кубка наций

Москва, 26 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Основной целью сборной России по биатлону является призовое место в общем зачёте Кубка наций. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, 26 ноября сообщает «Р-спорт».

"Основная задача сборной удержаться в первой тройке Кубка Наций. Пока мы четвертые, наша цель — попасть в тройку», — сказал Драчёв.

Он отметил, что в результате отборочных гонок в Контиолахти был сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира. По его словам, команде по силам решить поставленную задачу.

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