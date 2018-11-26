Стала известна суммарная стоимость игроков РПЛ

Москва, , 14:25 — REGNUM Суммарная стоимость футболистов в Российской премьер-лиге составила €813,03 млн. Об этом 26 ноября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что это худший показатель за последние пять лет. Впервые с 2013 года суммарная стоимость игроков упала ниже €1 млрд.

Самый высокий показатель был в сезоне 2013/14, когда все игроки вместе стоили €1,54 млрд. Затем этот показатель снижался из года в год, а в сезоне 2016/17 был зафиксирован предыдущий антирекорд — €1,02 млрд.

Кроме того, по стоимости футболистов РПЛ занимает 13-е место в мире, уступая не только ведущим европейским чемпионатам, но также и английскому чемпионшипу, чемпионатам Нидерландов, Португалии, Бельгии, Китая и Саудовской Аравии.

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