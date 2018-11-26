Борцу из Дагестана вручат «золото» Олимпиады-2008

Махачкала, , 14:15 — REGNUM Борец вольного стиля из Дагестана, заслуженный мастер спорта России Бахтияр Ахмедов получит золотую медаль летних Олимпийских игр 2008 в Пекине. Состоится награждение 2 декабря в Москве, в рамках традиционного Гран-при имени Ивана Ярыгина, пишут 25 ноября «Махачкалинские известия».

Напомним, что в финале олимпийского турнира 2008 года в весовой категории до 120 кг Бахтияр Ахмедов уступил Артуру Таймазову — борцу из Северной Осетии, выступавшему за сборную Узбекистана. Таким образом, представитель России стал серебряным призёром.

Однако в августе 2016 года в ходе перепроверки Международным олимпийским комитетом допинг-тестов спортсменов, в пробе Артура Таймазова были найдены запрещенные вещества. В апреле 2017 года атлета официально лишили золотой медали Игр и звания олимпийского чемпиона.

Несмотря на потерю «золота» Пекина, Артур Таймазов остаётся одним из самых титулованных борцов XIX века. Среди множества его достижений выделяются две победы на Олимпиадах в Афинах в 2004 году и Лондоне — в 2012-м, а также вице-чемпионство на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Кроме того, он пять раз становился призером чемпионатов мира, в том числе дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. Борец является самым титулованным спортсменом в истории Узбекистана.

Для Бахтияра Ахмедова полученная в декабре медаль станет первой и единственной олимпийской наградой. В том же 2008 году он также становился бронзовым призером чемпионата Европы.

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