В Сербии вратарь пропустил курьёзный гол после розыгрыша штрафного

Белград, , 12:13 — REGNUM В матче чемпионата Сербии по футболу голкипер клуба «Динамо Вранье» пропустил курьёзный гол между ног, после удара из-за пределов штрафной площади.

Эпизод произошёл в матче 17-го тура чемпионата Сербии между клубами «Партизан» и «Динамо Вранье».

После розыгрыша штрафного полузащитник белградской команды Данило Пантич выполнил навес, но никто не смог нанести удар. Тем временем гостей Урош Дюрич не рассчитал силу отскока мяча и пропустил его между ног.

https://twitter.com/timomouse/status/1066769076385693696

Отметим, что «Партизан» одержал победу со счётом 6:0. После 17 туров «Партизан» идёт на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. «Динамо Вранье» с семью очками идет на последнем месте.