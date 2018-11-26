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В Сербии вратарь пропустил курьёзный гол после розыгрыша штрафного

Спорт

Эпизод произошёл в матче между клубами «Партизан» и «Динамо Вранье»

Белград, 26 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  В матче чемпионата Сербии по футболу голкипер клуба «Динамо Вранье» пропустил курьёзный гол между ног, после удара из-за пределов штрафной площади.

Эпизод произошёл в матче 17-го тура чемпионата Сербии между клубами «Партизан» и «Динамо Вранье».

После розыгрыша штрафного полузащитник белградской команды Данило Пантич выполнил навес, но никто не смог нанести удар. Тем временем гостей Урош Дюрич не рассчитал силу отскока мяча и пропустил его между ног.

https://twitter.com/timomouse/status/1066769076385693696

Отметим, что «Партизан» одержал победу со счётом 6:0. После 17 туров «Партизан» идёт на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. «Динамо Вранье» с семью очками идет на последнем месте.

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Футбол
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