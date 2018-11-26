ПСЖ предложил де Хеа рекордную зарплату

Париж, , 11:18 — REGNUM Вратарь футбольной команды «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа в случае перехода в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным издания, ПСЖ хотят подписать де Хеа летом 2019 года после истечения его действующего контракта. Голкиперу предложат четырехлетний контракт на общую сумму 60 млн фунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвинил вратаря «Порту» Икера Касильяса в том, что это он стоит за негативными отзывами в прессе о вратаре «МЮ» Давиде Де Хеа. Таким образом, считает Моуринью, 37-летний Касильяс пытается устранить своего конкурента по сборной Испании.

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