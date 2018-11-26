Манчестер, Великобритания, , 11:03 — REGNUM Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в ПСЖ после окончания сезона 2018/19. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство ПСЖ намерено предложить вратарю максимально выгодные финансовые условия контракта. В частности, руководство клуба готово платить голкиперу €17 млн в год.

Отмечается, что если сделка состоится, что де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» не достиг договорённости по контракту с Давидом де Хеа, который отказывается вести переговоры с клубом, поскольку недоволен результатами команды.

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