Региональный хоккейный центр возведут на Дальнем Востоке

Владивосток, , 10:50 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет в Приморском крае начнут возводить региональный хоккейный центр. Об этом во время визита в Приморский край заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Глава федерального ведомства уточнил, что строительство объекта будет вестись в рамках федеральной программы и начнётся в 2021 году. На эти цели будет направлено 800 млн рублей. Всего в России подобных центров будет пять.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство спортивных объектов Минспорта РФ выделит Приморскому краю 1,3 млрд рублей за шесть лет — с 2019 по 2024 год.

В ближайшие годы Приморский край станет центром подготовки российских сборных к двум предстоящим Олимпийским играм: летней Олимпиаде в 2020 году в Токио и зимней в 2022 году в Пекине.