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Российский теннисист Донской потерял одну позицию в рейтинге ATP

Спорт

Донской опустился с 97-го на 98-е место

Российский теннисист Донской потерял одну позицию в рейтинге ATP
Keith Allison
Евгений Донской

Лондон, 26 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  Российский теннисист Евгений Донской потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 ноября на сайте организации.

Донской опустился на одну строчку — с 97-го на 98-е место. Среди других российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев находится на 16-й строчке, а Андрей Рублёв расположился на 68-й позиции.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идёт испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP, версия от 26 ноября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 9045.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6420.
  4. Александр Зверев (Германия) — 6385.
  5. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
  6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.
  7. Марин Чилич (Хорватия) — 4250.
  8. Доминик Тим (Австрия) — 4095.
  9. Кей Нисикори (Япония) — 3590.
  10. Джон Иснер (США) — 3155.

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