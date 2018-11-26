Российский теннисист Донской потерял одну позицию в рейтинге ATP

Лондон, 26 ноября 2018, 10:45 — REGNUM Российский теннисист Евгений Донской потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 ноября на сайте организации.
Донской опустился на одну строчку — с 97-го на 98-е место. Среди других российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев находится на 16-й строчке, а Андрей Рублёв расположился на 68-й позиции.
Возглавляет рейтинг по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идёт испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP, версия от 26 ноября:
- Новак Джокович (Сербия) — 9045.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6420.
- Александр Зверев (Германия) — 6385.
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.
- Марин Чилич (Хорватия) — 4250.
- Доминик Тим (Австрия) — 4095.
- Кей Нисикори (Япония) — 3590.
- Джон Иснер (США) — 3155.
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