Латвийская теннисистка Севастова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Лондон, , 10:07 — REGNUM Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 ноября на сайте организации.

Севастова поднялась на одну строчку — с 12-го на 11-е место. Также улучшила свое положение бельгийка Элизе Мертенс, поднявшись на 12-е место. При этом белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла две позиции, опустившись на 13-ю строчку.

Возглавляет рейтинг по-прежнему румынка Симона Халеп. Второй идёт Анжелика Кербер из Германии. Замыкает тройку Каролина Возняцки из Дании.

Из российских теннисисток лучшей является Дарья Касаткина, которая замыкает первую десятку.

Рейтинг WTA, версия от 26 ноября:

Симона Халеп (Румыния) — 6921 очко, Ангелика Кербер (Германия) — 5875, Каролина Возняцки (Дания) — 5586, Элина Свитолина (Украина) — 5350, Наоми Осака (Япония) — 5115, Слоан Стивенс (США) — 5023, Петра Квитова (Чехия) — 4630, Каролина Плишкова (Чехия) — 4465, Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335, Дарья Касаткина (Россия) — 3415.

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