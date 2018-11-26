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Полузащитник «Спартака» Ерёменко пропустит две недели из-за травмы

Спорт

У футболиста диагностированы «отдаленные последствия застарелого стрессового перелома»

Полузащитник «Спартака» Ерёменко пропустит две недели из-за травмы
Эдгар Брещанов / soccer.ru
Роман Еременко

Москва, 26 ноября 2018, 09:45 — REGNUM  Полузащитник московского «Спартака» Роман Ерёменко пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом заявил врач клуба Михаил Вартапетов, сообщает «Р-спорт».

По словам Вартапетова, у футболиста диагностированы «отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости». На восстановление ему потребуется примерно две недели.

Добавим, что Еременко пропустил из-за травмы последние два матча «Спартака» в чемпионате России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу на «Крыльями Советов» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1.

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