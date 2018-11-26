Дабл-дабл Батлера помог «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

Нью-Йорк, США, , 09:19 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:125.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 38 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность продемонстрировал форвард Джимми Батлер, сделавший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» идёт на 23-м месте.

«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 125:127 (32:25, 36:29, 34:34, 23:39).

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