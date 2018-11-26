«Торонто» одержал победу над «Майами», несмотря на 35 очков Уэйда

Торонто, Канада, , 09:14 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 125:115.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Дуэйн Уэйд, набравший 35 очков.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард Кавай Леонард, сделавший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Майами» идёт на 25-м месте.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Майами Хит» (Майами) — 125:115 (36:29, 27:25, 38:35, 24:26).

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