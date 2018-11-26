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Футболисты «Спартака» исполнили неофициальный гимн болельщиков

Спорт

Футболисты исполнили гимн после матча с «Крыльями Советов»

Москва, 26 ноября 2018, 08:44 — REGNUM  Футболисты московского «Спартака» после матча с «Крыльями Советов» исполнили неофициальный гимн болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба на странице в Twitter.

После матча главный тренер «Спартака» Олег Кононов поздравил команду с победой, после чего футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1066756779328118784

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в 15-м туре РПЛ со счётом 3:1. Это был первый матч красно-белых под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

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