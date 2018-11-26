«Зенит» является лидером чемпионата России по посещаемости домашних матчей

Санкт-Петербург, , 08:37 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» является лидером чемпионата России по футболу по посещаемости домашних матчей. Об этом сообщает «Чемпионат».

На шести домашних матчах «Зенита» в текущем сезоне присутствовали 348 416 зрителей. В среднем на игру приходило 49 774 болельщика.

Вторым по средней посещаемости домашних матчей является московский «Спартак» — 31 393 зрителя. На третьем месте — «Ростов», средняя посещаемость матчей которого составила 30 001 болельщик.

Далее идут «Краснодар» (25 602), «Крылья Советов» (22 595), ЦСКА (21 241), «Локомотив» (14 584), «Урал» (14 483), «Рубин» (13 638), «Арсенал» (10 849) и «Ахмат» (10 064).

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