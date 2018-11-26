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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» выиграть у «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Тампа, США, 26 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Тампы» дубль оформил Брейден Пойнт. Также отличились Алекс Киллорн, Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Хоккеисты «Нью-Джерси» ответили точными бросками Стефана Ноэсена и Йеспера Братта.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 24 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 26-м месте, в активе команды 21 очко в 22 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг (Тампа) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 5:2 (4:1, 1:0, 0:1).

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