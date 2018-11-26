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«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» благодаря хет-трику Уотсона

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» благодаря хет-трику Уотсона
Хоккей

Тампа, США, 26 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Калгари» хет-трик оформил Остин Уотсон. Ещё по шайбе забили Ник Бонино и Крэйг Смит. Хоккеисты «Аризоны» смогли ответить точными бросками Адама Хенрика и Ондржея Каше.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 24 матчах. «Анахайм» идёт на 19-м месте, в активе команды 25 очков в 25 играх.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

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