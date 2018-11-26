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«Калгари» разгромил «Аризону» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1

Глендейл, США, 26 ноября 2018, 07:39 — REGNUM  «Калгари Флеймз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Калгари» по дублю оформили Ноа Хэнифин и Марк Янковски. Ещё по шайбе забросили Шон Монахан и Ти Джей Броди.

Хоккеисты «Аризоны» смогли ответить точным броском нападающего Клейтона Келлера.

На сегодняшний день «Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 29 очков в 24 матче. «Аризона» идёт на 29-м месте, в активе команды 20 очков в 22 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Калгари Флеймз» (Калгари) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2).

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