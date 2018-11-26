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«Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом Бразилии

Спорт

«Палмейрас» гарантировал себе первое место за тур до окончания первенства

Сан-Паулу, Бразилия, 26 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Футбольный клуб «Палмейрас» одержал победу в предпоследнем туре первенства Бразилии и стал чемпионом страны.

Встреча с «Васко да Гамой» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Дейверсон Брум на 72-й минуте матча.

«Палмейрас» гарантировал себе первое место за тур до окончания первенства. Эта победа стала для «Палмейраса» 10-й в истории чемпионата Бразилии. В предыдущий раз клуб стал чемпионом в 2016 году.

Ближайшим преследователем является «Сантос», который выигрывал чемпионат Бразилии восемь раз.

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Футбол
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