«Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом Бразилии

Сан-Паулу, Бразилия, , 07:23 — REGNUM Футбольный клуб «Палмейрас» одержал победу в предпоследнем туре первенства Бразилии и стал чемпионом страны.

Встреча с «Васко да Гамой» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Дейверсон Брум на 72-й минуте матча.

«Палмейрас» гарантировал себе первое место за тур до окончания первенства. Эта победа стала для «Палмейраса» 10-й в истории чемпионата Бразилии. В предыдущий раз клуб стал чемпионом в 2016 году.

Ближайшим преследователем является «Сантос», который выигрывал чемпионат Бразилии восемь раз.