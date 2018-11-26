Хэт-трик Товена принес «Марсели» волевую победу над «Амьеном»

Париж, 26 ноября 2018, 01:05 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Амьен» и «Марсель» на стадионе «Стад де Ла Ликорн» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.
На 8-й минуте малийский крайний защитник Бакай Дибасси открыл счет — 1:0. На экваторе тайма Флориан Товен сравнял ситуацию на табло — 1:1. На 80-й минуте Товен оформил дубль — 1:2. В компенсированное время француз стал автором хэт-трика, замкнув передачу Максима Лопеса — 1:3.
Статистика матча («Амьен"/"Марсель»)
Удары 9/22
Удары в створ ворот 2/9
Процент владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 14/10
Поданные угловые 5/8
«Марсель» набрала 25 очков и поднялась на 5-ю позицию в таблице Лиги 1. «Амьен» с 13-ю очками идет на 16-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Амьен»: Гартнер, Гуано, Крафт, Дибасси, Лефорт, Гахоре, Монкондю, Блен, Гходдос, Мендоса, Отеро.
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Роланду, Рами, Окампос, Сансон, Пайе, Сарр, Лопес, Нйие, Товен.
Главный арбитр матча: Жером Мигелгорри.
Желтые карточки: Роланду — 14, Монкондю — 49, Окампос — 72, Лефорт — 83.
Не забитые пенальти: Пайе — 83.
Голы: Дибасси 8 — 1:0, Товен 26 — 1:1, Товен 80 — 1:2, Товен 90 — 1:3.