«Вильярреал» одержал победу над «Бетисом»

Мадрид, , 00:53 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Вильярреал» и «Бетис» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч на 52-й минуте забил универсальный испанский форвард Херард Морено после передачи Санти Касорлы — 1:0. Через 2 минуты Самуэл Чуквуэзе удвоил преимущество «желтой субмарины» — 2:0. В конце матча плеймейкер сборной Аргентины Джованни Ло Челси забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («Вильярреал"/"Бетис»)

Удары 13/13

Удары в створ ворот 8/6

Процент владения мячом 36%/64%

Нарушения правил 16/12

Поданные угловые 5/4

«Вильярреал» одержал 3-ю победу в матче, набрал 14 очков и поднялся на 16-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Мори, Руис, Педраса, Касерес, Форналс, Тригерос, Касорла, Чуквуэзе, Морено.

«Бетис»: Лопес, Феддаль, Бартра, Манди, Герреро, Каналес, Карвалью, Гуардадо, Фирпо, Морон, Хоакин.

Главный арбитр матча: Эдуардо Прието Иглесиас.

Желтые карточки: Морланес — 72, Руис — 89, Каналес — 89.

Голы: Морено 52 — 1:0, Чуквуэзе 54 — 2:0, Ло Челсо 90 — 2:1.