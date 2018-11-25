«Севилья» одержала минимальную победу над «Вальядолидом»

Мадрид, , 20:07 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Севилья» и «Вальядолид» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч на 30-й минуте забил универсальный форвард национальной сборной Португалии Андре Силва после передачу Пабло Сарабии — 1:0.

Статистика матча («Севилья"/"Вальядолид»)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 15/13

Поданные угловые 8/5

«Севилья» набрала 26 очков и поднялась на первую позицию. «Вальядолид» с 17-ю баллами опустился на 11-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Меса, Банега, Видаль, Сарабия, Эскудеро, Бен-Йеддер, Силва.

«Вальядолид»: Масип, Фернандес, Калеро, Антоньито, Начо, Фернандес, Алькараз, Мичел, Плано, Суарес, Чоп.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Желтые карточки: Антоньито — 21, Эскудеро — 39, Каррису — 64, Видаль — 81, Фернандес — 87, Фернандес — 90+1.

Голы: Силва 30 — 1:0.