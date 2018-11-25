«Севилья» одержала минимальную победу над «Вальядолидом»

Мадрид, 25 ноября 2018, 20:07 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Севилья» и «Вальядолид» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
Единственный мяч на 30-й минуте забил универсальный форвард национальной сборной Португалии Андре Силва после передачу Пабло Сарабии — 1:0.
Статистика матча («Севилья"/"Вальядолид»)
Удары 14/11
Удары в створ ворот 8/4
Процент владения мячом 54%/46%
Нарушения правил 15/13
Поданные угловые 8/5
«Севилья» набрала 26 очков и поднялась на первую позицию. «Вальядолид» с 17-ю баллами опустился на 11-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Меса, Банега, Видаль, Сарабия, Эскудеро, Бен-Йеддер, Силва.
«Вальядолид»: Масип, Фернандес, Калеро, Антоньито, Начо, Фернандес, Алькараз, Мичел, Плано, Суарес, Чоп.
Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.
Желтые карточки: Антоньито — 21, Эскудеро — 39, Каррису — 64, Видаль — 81, Фернандес — 87, Фернандес — 90+1.
Голы: Силва 30 — 1:0.