Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

Лондон, , 19:52 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой гостей со счетом 2:1.

Первый мяч в свои ворота забил Джефферсон Лерма — 0:1. Через 15 минут норвежский лидер «вишен» Джошуа Кинг вновь сделал счет равным, замкнув передачу Дэвида Брукса — 1:1. На экваторе второй половины скоростной форвард Габона Пьер-Эмерик Обамеянг забил победный мяч в ворота хозяев — 1:2.

Статистика матча («Борнмут"/"Арсенал»)

Удары 11/19

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 7/9

Поданные угловые 5/8

«Арсенал» одержал 8-ю победу в сезоне, набрал 27 очков и поднялся на 5-ю позицию. «Борнмут» «Борнумт» с 20-ю баллами остался на 8-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс, Гослинг, Лерма, Кинг, Брукс, Фрейзер, Уилсон.

«Арсенал»: Лено, Сократис, Холдинг, Мустафи, Беллерин, Мхитарян, Торрейра, Айуоби, Колашинац, Джака, Обамеянг.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Желтые карточки: Сократис — 25, Аке — 52, Лерма — 66.

Голы: Лерма (авг) 30 — 0:1, Кинг 45 — 1:1, Обамеянг 67 — 1:2.