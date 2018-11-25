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«Наполи» и «Кьево» голов не забили

Спорт

«Кьево» набрал первое очко в сезоне и остался на последней позиции. «Наполи», набрав 29 очков, укрепился на 2-м месте

Рим, 25 ноября 2018, 19:36 — REGNUM  25 ноября между коллективами «Наполи» и «Кьево» на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Наполи"/"Кьево»)

Удары 22/11

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 11/13

Поданные угловые 20/2

«Кьево» набрал первое очко в сезоне и остался на последней позиции. «Наполи», набрав 29 очков, укрепился на 2-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Наполи»: Карнезис, Малькюи, Хюсай, Кулибали, Кальехон, Альбиоль, Уна, Зилиньски, Диавара, Мертенс, Инсинье.

«Кьево»: Соррентино, Барба, Бани, Россеттини, Радованович, Оби, Бирса, Депаоли, Пеллиссье, Хетемай, Меджорини.

Главный арбитр матча: Даниэле Киффи.

Желтые карточки: Диавара — 21, Барба — 57, Хетемай — 78, Руй — 84.

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