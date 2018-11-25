«Наполи» и «Кьево» голов не забили

Рим, 25 ноября 2018, 19:36 — REGNUM 25 ноября между коллективами «Наполи» и «Кьево» на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Наполи"/"Кьево»)
Удары 22/11
Удары в створ ворот 8/3
Процент владения мячом 65%/35%
Нарушения правил 11/13
Поданные угловые 20/2
«Кьево» набрал первое очко в сезоне и остался на последней позиции. «Наполи», набрав 29 очков, укрепился на 2-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Наполи»: Карнезис, Малькюи, Хюсай, Кулибали, Кальехон, Альбиоль, Уна, Зилиньски, Диавара, Мертенс, Инсинье.
«Кьево»: Соррентино, Барба, Бани, Россеттини, Радованович, Оби, Бирса, Депаоли, Пеллиссье, Хетемай, Меджорини.
Главный арбитр матча: Даниэле Киффи.
Желтые карточки: Диавара — 21, Барба — 57, Хетемай — 78, Руй — 84.